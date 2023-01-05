«В лучших традициях нацистов». Медведев оценил обращение посольства США к россиянам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что обращение посольства США в Москве к россиянам - «верх цинизма и предел моральной деградации».

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По его словам, в послании говорится о солидарности с теми, «кто стремится создать более мирное будущее», но при этом Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие.

«США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса», - написал политик.

Медведев добавил, что подобный «мертворождённый бред уже ни на кого не действует», и пообещал, что будет и ответ, но только «не в кабинетной тиши».

Ранее американское посольство в Москве записало видеообращение для россиян, в котором вспомнило, как Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссиянеСШАГосдеп СШАДмитрий Медведев
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