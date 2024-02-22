Медведев назвал отношения России и США напряженней, чем в период Карибского кризиса

Угроза применения ядерного оружия реальна, отношения между Россией и США в настоящий момент гораздо более напряженные, чем в период Карибского кризиса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По словам Медведева, «мы должны сделать все, чтобы он (сценарий применения ядерного оружия — НСН) не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились». Он сказал, что «западные власти» твердят, что «"русские пугают, они никогда этого не сделают", но они ошибаются».