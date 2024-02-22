Медведев назвал отношения России и США напряженней, чем в период Карибского кризиса
Угроза применения ядерного оружия реальна, отношения между Россией и США в настоящий момент гораздо более напряженные, чем в период Карибского кризиса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
По словам Медведева, «мы должны сделать все, чтобы он (сценарий применения ядерного оружия — НСН) не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились». Он сказал, что «западные власти» твердят, что «"русские пугают, они никогда этого не сделают", но они ошибаются».
Как утверждает зампред Совбеза, у руководства России не останется выбора, если речь пойдет о существовании государства. Он также добавил, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало.
В этом же интервью Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева» и заявил, что Россия «заждалась» вхождения Одессы в состав страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО применяют аппарат, позволяющий выспаться за 20 минут
- Граждан США предостерегли от поездок в Россию после задержания экс-балерины
- Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае
- В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ
- Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся участникам СВО
- Медведев назвал отношения России и США напряженней, чем в период Карибского кризиса
- Кинорежиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
- СМИ: Панкратова-Черного выписали из больницы
- «Одесса, возвращайся домой!»: Медведев «позвал» город в состав РФ
- Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru