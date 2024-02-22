«Одесса, возвращайся домой!»: Медведев «позвал» город в состав РФ
22 февраля 202410:18
Россия «заждалась» вхождения Одессы в состав страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — отметил политик.
Медведев указал, что город является «российским, русским» в силу своей истории и языка, на котором говорят живущие в Одессе люди.
Ранее Дмитрий Медведев назвал русскими Днепропетровск, Николаев, Киев, Одессу, Харьков и многие другие города на украинской территории, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Одесса, возвращайся домой!»: Медведев «позвал» город в состав РФ
- Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева»
- Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
- СМИ: США поддержали оккупацию Израилем Западного берега в суде ООН
- В Астраханской области увеличили до 250 тысяч рублей выплату участникам СВО
- В МЧС назвали самые пожароопасные предметы бытовой химии
- Украина потеряла обучавшихся в Великобритании и Италии морпехов в боях за Крынки
- «Особая удача»: Песков заявил, что гордится быть пресс-секретарем Путина
- Аналитики назвали регионы с самыми защищенными от угона автомобилями
- Секретарь СНБО Украины призвал отдать Киеву все западное вооружение
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru