«Одесса, возвращайся домой!»: Медведев «позвал» город в состав РФ

«Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — отметил политик.

Медведев указал, что город является «российским, русским» в силу своей истории и языка, на котором говорят живущие в Одессе люди.

Ранее Дмитрий Медведев назвал русскими Днепропетровск, Николаев, Киев, Одессу, Харьков и многие другие города на украинской территории, напоминает Ura.ru.

