«Одесса, возвращайся домой!»: Медведев «позвал» город в состав РФ

Россия «заждалась» вхождения Одессы в состав страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

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«Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — отметил политик.

Медведев указал, что город является «российским, русским» в силу своей истории и языка, на котором говорят живущие в Одессе люди.

Ранее Дмитрий Медведев назвал русскими Днепропетровск, Николаев, Киев, Одессу, Харьков и многие другие города на украинской территории, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ РоссияОдессаДмитрий Медведев

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