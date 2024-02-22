Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию.

«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время», - сказал он.