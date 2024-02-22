Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию.
«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время», - сказал он.
Он отметил, что «Киев – это русский город», но сегодня он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США.
Ранее Медведев заявил, что существование «любой» Украины смертельно опасно для ее жителей, так как наличие отдельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru