Медведев не исключил, что Россия может «дойти до Киева»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами допустил, что Россия может дойти до Киева: если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию.

«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время», - сказал он.

В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу

Он отметил, что «Киев – это русский город», но сегодня он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США.

Ранее Медведев заявил, что существование «любой» Украины смертельно опасно для ее жителей, так как наличие отдельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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