Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
22 февраля 202410:14
Вредителей России, притаившихся в Новороссии и Донбассе, надо ловить и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.
«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», - заявил он.
Под «ждунами» Медведев имел ввиду тех, кто, получив российские паспорта, продолжает ждать в регионе украинские танки. Правда, по оценке политика, таких людей «не так много».
«Там просто есть люди, которые сидят и думают: «Кто будет сильнее, тем мы и будем служить. Такие люди там, безусловно, есть. [...] Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», - подытожил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев допустил, что что Россия может «дойти до Киева». Его заявление цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru