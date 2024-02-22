Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», - заявил он.

Под «ждунами» Медведев имел ввиду тех, кто, получив российские паспорта, продолжает ждать в регионе украинские танки. Правда, по оценке политика, таких людей «не так много».

«Там просто есть люди, которые сидят и думают: «Кто будет сильнее, тем мы и будем служить. Такие люди там, безусловно, есть. [...] Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», - подытожил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев допустил, что что Россия может «дойти до Киева». Его заявление цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

