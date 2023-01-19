Глава дипломатии ЕС назвал слова Лаврова о «русском вопросе» неуместными

Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа. По мнению Борреля, обвинения Лаврова в адрес Запада совершенно неуместны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США немедленно приступили бы к уничтожению России, если бы у них был способ это сделать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

