Глава дипломатии ЕС назвал слова Лаврова о «русском вопросе» неуместными

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке окончательного решения «русского вопроса».

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Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа. По мнению Борреля, обвинения Лаврова в адрес Запада совершенно неуместны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США немедленно приступили бы к уничтожению России, если бы у них был способ это сделать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаЕвросоюз
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