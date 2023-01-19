Глава дипломатии ЕС назвал слова Лаврова о «русском вопросе» неуместными
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке окончательного решения «русского вопроса».
Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа. По мнению Борреля, обвинения Лаврова в адрес Запада совершенно неуместны.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США немедленно приступили бы к уничтожению России, если бы у них был способ это сделать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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