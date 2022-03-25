Медведев назвал глупыми попытки Запада повлиять на российскую власть
Расчеты на то, что Запад сможет повлиять на власть, ограничивая российский бизнес, бессмысленные и глупые, бизнесмены из России оказались «без вины виноватые», никто из них не может изменить позицию руководства государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
По его словам, дело в том, что у власти и бизнеса разные задачи. Медведев подчеркнул, что руководство России в первую очередь ориентируется на интересы всей страны и народа.
Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что арендаторы несут значительные убытки на фоне санкций, девальвации и ухода брендов.
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