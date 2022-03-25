Медведев назвал глупыми попытки Запада повлиять на российскую власть

По его словам, дело в том, что у власти и бизнеса разные задачи. Медведев подчеркнул, что руководство России в первую очередь ориентируется на интересы всей страны и народа.

Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что арендаторы несут значительные убытки на фоне санкций, девальвации и ухода брендов.

