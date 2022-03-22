Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России

«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции», - приводит РИА Новости слова премьер-министра.

Исмаил Сабри Яакоб подчеркнул, что Малайзия «не пойдёт на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

