Медведев назвал Джонсона дураком из-за Украины и НАТО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона дураком и предложил отправить британского политика в сумасшедший дом, процитировав стихитворение Владимира Высоцкого.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу следует принять Украину в НАТО как можно быстрее и без условий. Об этом политик написал в своем материале для Daily Mail.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую» - написал Медведев в своем Telegram-канале 15 июля.
В связи с этим запред Совбеза напомнил отрывок из произведения российского актера и поэта Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи»:
«Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж –
Он над нами издевался -
Сумасшедший, что возьмешь!» - процитировал барда российский политик.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail. Он намерен вести в этом издании еженедельную колонку, сообщает Sky News.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru