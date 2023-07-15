Медведев назвал Джонсона дураком из-за Украины и НАТО

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу следует принять Украину в НАТО как можно быстрее и без условий. Об этом политик написал в своем материале для Daily Mail.

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую» - написал Медведев в своем Telegram-канале 15 июля.

В связи с этим запред Совбеза напомнил отрывок из произведения российского актера и поэта Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное» из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи»:

«Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как ёж –

Он над нами издевался -

Сумасшедший, что возьмешь!» - процитировал барда российский политик.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail. Он намерен вести в этом издании еженедельную колонку, сообщает Sky News.