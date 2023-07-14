WP: США обсуждали отзыв приглашения Украины в НАТО из-за поста Зеленского
Резкая критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес НАТО могла заставить альянс изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что из-за поста Зеленского, в котором он раскритиковал медленные темпы вступления Украины в альянс, Белый дом и партнеры рассматривали вариант убрать формулировку «приглашение» из финальной версии заявления.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.
Ранее Зеленский также назвал результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе «хорошими». Он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».
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