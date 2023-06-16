СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будут работать в газете Daily Mail. Он намерен вести в этом издании еженедельную колонку, сообщает Sky News.
Daily Mail в пятницу сообщила, что у нее с субботы появится интересный новый автор. Издание назвало его «новым эрудированным обозревателем», статьи которого «будут обязательны к прочтению в Вестминстере».
В начале июня Борис Джонсон сложил депутатские полномочия. Политик принял решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии коронавируса. Увеселительные мероприятия проходили в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Бывший премьер ранее заявил, что вечеринки были нужны для улучшения морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что социальная дистанция не соблюдалась, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru