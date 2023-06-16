СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail

В начале июня Борис Джонсон сложил депутатские полномочия. Политик принял решение на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии коронавируса. Увеселительные мероприятия проходили в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Бывший премьер ранее заявил, что вечеринки были нужны для улучшения морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что социальная дистанция не соблюдалась, передает «Радиоточка НСН».

