Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Комментируя её заявления он напомнил, что в блокадном Ленинграде от голода погибли почти 700 тысяч человек.



«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», - написал он.

Ранее Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну» и «использует голод в качестве оружия».