Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале раскритиковал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, которая обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия.
Комментируя её заявления он напомнил, что в блокадном Ленинграде от голода погибли почти 700 тысяч человек.
«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», - написал он.
Ранее Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну» и «использует голод в качестве оружия».
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