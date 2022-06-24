Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале раскритиковал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, которая обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия.

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Комментируя её заявления он напомнил, что в блокадном Ленинграде от голода погибли почти 700 тысяч человек.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», - написал он.

Ранее Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну» и «использует голод в качестве оружия».

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ГерманияБлокада ЛенинградаСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев
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