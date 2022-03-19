МИД РФ предупредил о проработке Москвой ответа на санкции США и Евросоюза

Россия прорабатывает ответ на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

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«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством Российской Федерации», — приводи его слова РИА Новости.

По подчеркнул, что ограничения – это выбор Запада, а не российской стороны, отмечает RT.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации РФ на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем.

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