Ливни или засуха? Каким будет июль для регионов России
Никакой засухой на территории России даже не пахнет, заявил НСН Александр Шувалов.
На Урале и в Западной Сибири, в Пермском крае жителей ждут сильные ливни, однако никакая засуха России этим летом не грозит. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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«Ливней не будет, но достаточно дождливая погода ожидается на Урале, Среднем Урале, в Западной Сибири и Предуралье, в Пермском крае, в Тюменской области. Очень дождливая погода будет в Приморском крае и в восточных районах Хабаровского края. Местами могут быть осадки до 100 мм за сутки, а в отдельные часы — до 40 мм. Засухой на территории России и не пахнет. Жаркая погода с редкими дождями будет на юге Западной Сибири; минимальные дожди — на юге европейской территории, но не засуха», - рассказал он.
Ранее Шувалов раскрыл в пресс-центре НСН, что с 15 июля москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода до +25 градусов.
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