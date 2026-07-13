Песков заявил, что Путин держит в поле внимания все вопросы СВО
13 июля 202613:12
Алексей Филимонов
Все аспекты, связанные с проведением специальной военной операцией (СВО), находятся в поле внимания президента РФ Владимира Путина. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, верховный главнокомандующий получает всю информацию.
«И принимает соответствующие решения», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что численность группировки российских войск в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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