Евросоюз ввел санкции против VK
Евросоюз ввел санкции в отношении российской компании VK. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Кроме того, рестрикции касаются разработчика национального мессенджера «Макс» ООО «Коммуникационная платформа».
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK, санкции не влияют на работу VK и «Макс», сервисы доступны в привычном режиме.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель ввел ограничения против девяти граждан и четырех организаций из России «в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность». Рестрикции предусматривают запрет на въезд и блокировку банковских активов.
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