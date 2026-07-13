Евросоюз ввел санкции против VK

Кроме того, рестрикции касаются разработчика национального мессенджера «Макс» ООО «Коммуникационная платформа».

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу VK, санкции не влияют на работу VK и «Макс», сервисы доступны в привычном режиме.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель ввел ограничения против девяти граждан и четырех организаций из России «в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность». Рестрикции предусматривают запрет на въезд и блокировку банковских активов.

