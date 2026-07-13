Грета Тунберг приклеила себя к земле у бюро Rheinmetall в Берлине

Экоактивистка Грета Тунберг и другие общественники приклеили себя к земле перед бюро оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции в соцсети Х.

В акции приняли участие более 40 человек,они собрались на площади Паризер-плац и приклеили себя к асфальту. На месте находятся около 70 правоохранителей, они постепенно выводят активистов.

По данным газеты Berliner Zeitung, общественники протестуют против работы предприятия Rheinmetall в берлинском районе Веддинг, войны в секторе Газа, использования немецкого оружия в зонах конфликтов.

Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии инициировали уголовное производство в отношении Греты Тунберг из-за противодействия правоохранительным органам во время одной из акций протеста.

