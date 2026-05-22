«Мочить не по-детски»: Генерал-майор ФСБ предрек Украине ответ за удар по колледжу
Исполнители и заказчики теракта будут наказаны уже к воскресенью, заявил НСН Александр Михайлов.
Слова президента России Владимира Путина подтверждают, что российская армия готова нанести точечный удар возмездия по исполнителям теракта в Старобельске, а также по тем людям, кто отдавал им такой приказ, рассказал НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Путин назвал терактом атаку ВСУ по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли 6 человек и пострадали 39 детей. Президент прокомментировал трагедию в ЛНР на встрече с выпускниками программы «Время героев» и поручил Минобороны проработать ответные меры. Михайлов оценил, какие последствия могут наступить для вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Если президент уже озвучил, то значит ВСУ будут мочить не по-детски. Это закон войны — тут по-другому быть не может. Когда речь идет о спланированном ударе дронами по общежитию, то за это они должны отвечать. Я понимаю, что мы не можем объявить вне закона весь украинский народ, который сам страдает от своей власти не меньше, чем кто-то еще. Однако лица, которые совершили подобного рода чудовищные преступления, должны быть наказаны всей мощью нашего оружия. Мы увидим это в ближайшее время — послезавтра будут результаты нашего ответа. Конечно, мы не будем лупить “Орешником” по деревням и хуторам, а дадим адресный и точный ответ по людям, которые отдавали и выполняли этот приказ. Я думаю, что мы узнаем все фамилии. Все тайное станет явным», — отметил он.
Михайлов также отверг возможности для объявления любого перемирия с Украиной в ближайшее время.
«Я полагаю, что лица, которые хотят покинуть Херсонскую область, могут это сделать без перемирия. Для этого нужно создавать коридоры и так далее, но отличить военнослужащего украинской армии от гражданского персонажа наши беспилотники могут. Поэтому все эти остановки направлены только на одно — чтобы перезагрузить свои склады, пополнить личным составом поредевшие ряды в подразделениях и выстроить новую тактику. В данный момент ни о каком перемирии речи быть не может», — указал он.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов объяснил НСН, почему Украина усилила бомбардировки Энергодара и Запорожской АЭС.
