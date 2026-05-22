Слова президента России Владимира Путина подтверждают, что российская армия готова нанести точечный удар возмездия по исполнителям теракта в Старобельске, а также по тем людям, кто отдавал им такой приказ, рассказал НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Путин назвал терактом атаку ВСУ по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли 6 человек и пострадали 39 детей. Президент прокомментировал трагедию в ЛНР на встрече с выпускниками программы «Время героев» и поручил Минобороны проработать ответные меры. Михайлов оценил, какие последствия могут наступить для вооруженных сил Украины (ВСУ).