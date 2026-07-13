Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны

«Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира», -подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что эти государства хотят продолжения конфликта, пишет RT.

Ранее стало известно о запланированной на 13 июля встрече лидеров стран «коалиции желающих». Она состоится в Париже. Мероприятие посвятят вопросам поддержки Украины, в нем примут участие как минимум 25 глав государств и правительств.

