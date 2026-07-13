Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны
Так называемая «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
«Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира», -подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что эти государства хотят продолжения конфликта, пишет RT.
Ранее стало известно о запланированной на 13 июля встрече лидеров стран «коалиции желающих». Она состоится в Париже. Мероприятие посвятят вопросам поддержки Украины, в нем примут участие как минимум 25 глав государств и правительств.
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