Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны

Так называемая «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

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«Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира», -подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что эти государства хотят продолжения конфликта, пишет RT.

Ранее стало известно о запланированной на 13 июля встрече лидеров стран «коалиции желающих». Она состоится в Париже. Мероприятие посвятят вопросам поддержки Украины, в нем примут участие как минимум 25 глав государств и правительств.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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