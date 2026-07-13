В РСТ опровергли массовые жалобы туристов из-за тайфуна «Бави»

«Ситуация остается стабильной. Массовых обращений в страховые компании и к туроператорам от организованных туристов не поступало, при этом возможны отдельные задержки рейсов. Что касается публикаций в СМИ, речь идет прежде всего о самостоятельных путешественниках, которые приобретали билеты без участия туроператоров. Оценить, сколько именно таких туристов находится в затронутых тайфуном регионах, объективно невозможно», - отметил представитель РСТ.

При этом, по его данным, основной удар стихии пришелся по промышленным районам Китая, а не туристическим.

«Основные регионы, на которые приходится воздействие тайфуна, являются преимущественно промышленными, а не туристическими, поэтому количество туристов там, как правило, невелико», - заключил собеседник НСН.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил на пресс-конференции в НСН, что Приморью и Хабаровскому краю следует готовиться к «хороводу», который устроят в ближайшее время «Бави» вместе с забайкальским циклоном.



