В РСТ опровергли массовые жалобы туристов из-за тайфуна «Бави»
Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб, сказал в эфире НСН Артур Абдюханов, допустив, что СМИ писали о проблемах «самостоятельных» туристов.
Бушующий в Китае тайфун «Бави» не мешает отдыху российских организованных туристов, заявил в интервью НСН руководитель пресс-службы Российском союзе туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее сообщалось, что в Китае из-за тайфуна «Бави» были эвакуированы около 2,5 млн человек, были задержаны более тысячи авиарейсов, в том числе в Пекине и Шанхае. СМИ пишут о «сотнях российских туристов», застрявших в аэропортах. Абдюханов допустил, что речь может идти о «самостоятельных путешественниках».
«Ситуация остается стабильной. Массовых обращений в страховые компании и к туроператорам от организованных туристов не поступало, при этом возможны отдельные задержки рейсов. Что касается публикаций в СМИ, речь идет прежде всего о самостоятельных путешественниках, которые приобретали билеты без участия туроператоров. Оценить, сколько именно таких туристов находится в затронутых тайфуном регионах, объективно невозможно», - отметил представитель РСТ.
При этом, по его данным, основной удар стихии пришелся по промышленным районам Китая, а не туристическим.
«Основные регионы, на которые приходится воздействие тайфуна, являются преимущественно промышленными, а не туристическими, поэтому количество туристов там, как правило, невелико», - заключил собеседник НСН.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил на пресс-конференции в НСН, что Приморью и Хабаровскому краю следует готовиться к «хороводу», который устроят в ближайшее время «Бави» вместе с забайкальским циклоном.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РСТ опровергли массовые жалобы туристов из-за тайфуна «Бави»
- Смерчей не боимся: Крыму и Сочи пообещали идеальную погоду
- Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны
- Евросоюз ввел санкции против VK
- Ливни или засуха? Каким будет июль для регионов России
- Врач назвала воспитание «бежевых мам» вредным для детей
- Грета Тунберг приклеила себя к земле у бюро Rheinmetall в Берлине
- Посольство: Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке
- «Дожди уходят!»: Какой погоды ждать москвичам во второй половине июля
- Космонавту Пескову присвоили звание Героя России