«Бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей, а он необходим для формирования мозга, рассказала НСН детский психолог Ирина Таранова.



Популярный тренд «бежевых мам» (интернет-тренд, описывающий родителей, которые выбирают для детей одежду, игрушки и интерьер только в нейтральных и пастельных тонах — бежевый, молочный, серый, кремовый — примечание НСН), которые отказываются от ярких цветов, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом сообщило Минпросвещение. В документе отмечается, что у детей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках. Таранова согласилась с рекомендациями.