Врач назвала воспитание «бежевых мам» вредным для детей
Мозг ребенка должен получать как можно больше информации об окружающем мире, заявила НСН Ирина Таранова.
«Бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей, а он необходим для формирования мозга, рассказала НСН детский психолог Ирина Таранова.
Популярный тренд «бежевых мам» (интернет-тренд, описывающий родителей, которые выбирают для детей одежду, игрушки и интерьер только в нейтральных и пастельных тонах — бежевый, молочный, серый, кремовый — примечание НСН), которые отказываются от ярких цветов, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом сообщило Минпросвещение. В документе отмечается, что у детей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках. Таранова согласилась с рекомендациями.
«Один из самых главных элементов развития ребенка — это знакомство с окружающей средой через запахи, тактильные, вкусовые и зрительные ощущения. Таким образом он обогащает свой сенсорный опыт. Чем больше такого — тем интенсивнее развивается мозг ребенка и формируются нейронные связи. Если мы делаем акцент на бежевых оттенках, то при таком развитии ребенок получает меньше сенсорного опыта, а значит его развитие идет медленнее. Чем больше разных цветов — тем лучше. Но здесь нужно знать меру, потому что перенасыщение цветами может перевозбудить нервную систему и приносить ребенку сенсорную усталость. Один из вариантов создать ему зону сна с более спокойными цветами и зону игр с более интенсивными», — подчеркнула она.
Ранее детский нейропсихолог Марина Львова объяснила НСН, с какого возраста ребенку можно давать гаджеты.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия не намерена доказывать использование ВСУ пространства Прибалтики
- В РСТ опровергли массовые жалобы туристов из-за тайфуна «Бави»
- Песков заявил, что Путин держит в поле внимания все вопросы СВО
- Смерчей не боимся: Крыму и Сочи пообещали идеальную погоду
- Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны
- Евросоюз ввел санкции против VK
- Ливни или засуха? Каким будет июль для регионов России
- Врач назвала воспитание «бежевых мам» вредным для детей
- Грета Тунберг приклеила себя к земле у бюро Rheinmetall в Берлине
- Посольство: Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке