Врач назвала воспитание «бежевых мам» вредным для детей

Мозг ребенка должен получать как можно больше информации об окружающем мире, заявила НСН Ирина Таранова.

«Бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей, а он необходим для формирования мозга, рассказала НСН детский психолог Ирина Таранова.

Популярный тренд «бежевых мам» (интернет-тренд, описывающий родителей, которые выбирают для детей одежду, игрушки и интерьер только в нейтральных и пастельных тонах — бежевый, молочный, серый, кремовый — примечание НСН), которые отказываются от ярких цветов, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом сообщило Минпросвещение. В документе отмечается, что у детей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках. Таранова согласилась с рекомендациями.

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«Один из самых главных элементов развития ребенка — это знакомство с окружающей средой через запахи, тактильные, вкусовые и зрительные ощущения. Таким образом он обогащает свой сенсорный опыт. Чем больше такого — тем интенсивнее развивается мозг ребенка и формируются нейронные связи. Если мы делаем акцент на бежевых оттенках, то при таком развитии ребенок получает меньше сенсорного опыта, а значит его развитие идет медленнее. Чем больше разных цветов — тем лучше. Но здесь нужно знать меру, потому что перенасыщение цветами может перевозбудить нервную систему и приносить ребенку сенсорную усталость. Один из вариантов создать ему зону сна с более спокойными цветами и зону игр с более интенсивными», — подчеркнула она.

Ранее детский нейропсихолог Марина Львова объяснила НСН, с какого возраста ребенку можно давать гаджеты.

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ФОТО: РИА Новости
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