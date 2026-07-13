Посольство: Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке

Ранее стало известно о крупном пожаре в пабе Na Ladprao в столице королевства. Причина ЧП устанавливается. В результате погибли по меньшей мере 27 человек, в больницы были доставлены 63 пострадавших.

«Согласно полученным предварительным данным от муниципальных властей города Бангкока, в результате произошедшего в ночь с 12 на 13 июля 2026 года пожара... среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет», - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты взаимодействуют с компетентными органами и отслеживают информацию.

