Посольство: Россиян нет среди погибших при пожаре в Бангкоке
Россиян нет среди погибших и пострадавших в результате пожара в Бангкоке. Об этом говорится в заявлении посольства России в Таиланде.
Ранее стало известно о крупном пожаре в пабе Na Ladprao в столице королевства. Причина ЧП устанавливается. В результате погибли по меньшей мере 27 человек, в больницы были доставлены 63 пострадавших.
«Согласно полученным предварительным данным от муниципальных властей города Бангкока, в результате произошедшего в ночь с 12 на 13 июля 2026 года пожара... среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет», - отметили в диппредставительстве.
Дипломаты взаимодействуют с компетентными органами и отслеживают информацию.
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