В Сочи и на южном берегу Крыма во второй половине июля будет хорошая погода — до +30 градусов тепла, без дождей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа ожидает хорошая погода. Минимум дождей и хорошая температура — +30 градусов. Водяные смерчи для Сочи — это не экзотическое явление. Они случаются ежегодно по несколько раз за месяц. В значительной степени это зависит не только от поведения атмосферы, но и от температуры воды. Если она выше +25…+26 градусов, то при развитии определенной облачности с вероятностью 100% появятся смерчи. Но чаще всего до побережья такие смерчи не доходят и разрушаются над водной гладью», - рассказал он.

Ранее Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что с 15 июля москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода до +25 градусов.

