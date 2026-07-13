Смерчей не боимся: Крыму и Сочи пообещали идеальную погоду
Александр Шувалов раскрыл НСН, что в Сочи и Крыму весь этот месяц пройдет без дождей, а вот смерчей боятся не стоит, так как для Сочи это явление — норма.
В Сочи и на южном берегу Крыма во второй половине июля будет хорошая погода — до +30 градусов тепла, без дождей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа ожидает хорошая погода. Минимум дождей и хорошая температура — +30 градусов. Водяные смерчи для Сочи — это не экзотическое явление. Они случаются ежегодно по несколько раз за месяц. В значительной степени это зависит не только от поведения атмосферы, но и от температуры воды. Если она выше +25…+26 градусов, то при развитии определенной облачности с вероятностью 100% появятся смерчи. Но чаще всего до побережья такие смерчи не доходят и разрушаются над водной гладью», - рассказал он.
Ранее Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что с 15 июля москвичей ждет солнечная, но не жаркая погода до +25 градусов.
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