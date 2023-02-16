Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук призвал украинцев объединиться и противостоять политике президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

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Гражданам Украины, которые не поддерживают Зеленского, следует объединиться, чтобы показать, что на сегодняшний день в обществе существует «другая Украина», которая «считает и думает иначе, чем Зеленский», который, желая угодить Западу, «ведет войну до последнего украинца», заявил Медведчук.

Политик добавил, что неравнодушным украинцам также нужно сплотиться для того, чтобы «закрыть шлагбаум его преступлениям».

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал статью Виктора Медведчука попыткой произвести впечатление на российские элиты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаПолитика
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