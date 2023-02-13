Медведчук: Порошенко просил Путина «забрать» Донбасс
Экс-народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил в эфире белорусского государственного телеканала CTV, что бывший президент Петр Порошенко просил российского лидера Владимира Путина «забрать» Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины.
«Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс – это Украина. <...> Порошенко пытался от него [Донбасса] избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — заявил Медведчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru