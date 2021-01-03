Медведчук отреагировал на опровержение возможной регистрации «Спутника V» на Украине

Медведчук считает, что позиция Ляшко не имеет ничего общего с медициной и интересами граждан страны. Политик отметил общеизвестный факт - ни одна вакцина в мире еще не завершила третью, последнюю, фазу испытаний. Медведчук рекомендовал специалистам просветить на этот счет Ляшко, чтобы тот смог проинформировать об этом президента страны Владимира Зеленского.

«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — цитирует Медведчука Газета.ru.

Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что фармакологическая компания «Биолек» (Украина) направила документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Он утверждал, что «политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности» в ответ на заявление об этом Виктора Медведчука.

Напомним, Украина не имеет собственной вакцины от коронавируса и планирует закупать ее у западных стран.

