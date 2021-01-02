Ляшко: Госрегистрация российской вакцины от COVID-19 на Украине – это слухи

«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», - заявил Ляшко.

Утром в субботу, 2 января ТАСС со ссылкой на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сообщил о поданной на регистрацию «Спутника V» заявке украинской компании «Биолек».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцам невозможно объяснить, почему официальный Киев решил на закупать российскую вакцину от коронавируса, когда США и ЕС на обеспечивают Украину своими препаратами от COVID-19. У Украины нет своей вакцины от коронавируса.

В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.

