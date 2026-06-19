Средний размер пенсии россиян в мае превысил 25,3 тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих и неработающих граждан в России в мае текущего года составил более 25,3 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Отмечается, что 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих россиян достигла 25 399 рублей. В аналогичный период в 2025 году граждане получали примерно 23 453 рублей.
По данным Соцфонда, самая высокая пенсия граждан зафиксирована в Чукотском автономном округе. Здесь россияне получают 42 264 рубля.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что две пенсии могут получать россияне, которым выплачивают средства по одному основанию, при этом они имеют право на вторую выплату по другому основанию, пишет 360.ru.
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