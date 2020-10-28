«От греха подальше». Что грозит врачам за комментарии о COVID-19

Минздрав запретил руководителям медучреждений и внештатным специалистам публично комментировать тему коронавируса. Теперь все свои комментарии они должны согласовывать с пресс-службой министерства в устной или письменной форме.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН назвал распоряжение ведомства законным и назревшим.

«Приказ Минздрава – это внутренний документ. Это требование к профессиональному поведению. Аналогичные документы есть у других ведомств. В любом министерстве есть своя служба для взаимодействия с обществом, которая выпускает официальную статистику, пресс-релизы по важным, чувствительным для общества вопросам. Поэтому нет ничего удивительного, что Минздрав решил упорядочить взаимодействие врачей со средствами массовой информации. И в этом нет ничего незаконного. Этот вопрос перезрел. Такая практика существует, она соответствует ведомственным регламентам, положению о министерстве здравоохранения. Теперь это нужно не забыть продублировать в должностных обязанностях главврачей. Тогда все будет юридически правильно», - сказал Соловьев.