«От греха подальше». Что грозит врачам за комментарии о COVID-19
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН назвал законным и назревшим требование Минздрава к главврачам и внештатным специалистам согласовывать все комментарии по коронавирусу с пресс-службой ведомства.
Минздрав запретил руководителям медучреждений и внештатным специалистам публично комментировать тему коронавируса. Теперь все свои комментарии они должны согласовывать с пресс-службой министерства в устной или письменной форме.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН назвал распоряжение ведомства законным и назревшим.
«Приказ Минздрава – это внутренний документ. Это требование к профессиональному поведению. Аналогичные документы есть у других ведомств. В любом министерстве есть своя служба для взаимодействия с обществом, которая выпускает официальную статистику, пресс-релизы по важным, чувствительным для общества вопросам. Поэтому нет ничего удивительного, что Минздрав решил упорядочить взаимодействие врачей со средствами массовой информации. И в этом нет ничего незаконного. Этот вопрос перезрел. Такая практика существует, она соответствует ведомственным регламентам, положению о министерстве здравоохранения. Теперь это нужно не забыть продублировать в должностных обязанностях главврачей. Тогда все будет юридически правильно», - сказал Соловьев.
По его словам, за нарушение такого приказа возможно только дисциплинарное взыскание.
«Больше, чем дисциплинарное наказание, не вправе налагать вышестоящее руководство. Любая информация о разрастании коронавирусной инфекции, о тех или иных случаях, является общественно значимой. Но многие врачи после такого требования согласовывать комментарии, предпочтут вообще ничего не комментировать, "от греха подальше"», - заключил юрист.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в необходимости экспертам Минздрава согласовывать с ведомством свои комментарии для СМИ можно усмотреть очередное препятствие получению информации.
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