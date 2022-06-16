Мединский заявил, что Украина уже два месяца не отвечает на проект мирного договора

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что Киев до сих пор не ответил на проект мирного договора. По его словам, документ был согласован переговорными группами «процентов на 75».

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«Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу»,— сообщил Мединский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также в очередной раз подтвердил готовность России к переговорам и предположил, что «мир Украине не нужен».

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир Мединский
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