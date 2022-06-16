Мединский заявил, что Украина уже два месяца не отвечает на проект мирного договора

«Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу»,— сообщил Мединский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также в очередной раз подтвердил готовность России к переговорам и предположил, что «мир Украине не нужен».

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

