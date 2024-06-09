Мединский заявил, что отправил бы СБУ свой учебник истории

По его словам, после этого «многое в их жизни изменилось бы к лучшему».

На Украине против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова индицировали уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. В СБУ считают, что в книге сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства, а авторы учебника высказывают поддержку военной операции против Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

