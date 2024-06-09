Мединский заявил, что отправил бы СБУ свой учебник истории

Помощник российского президента Владимир Мединский сообщил РИА Новости, что готов отправить украинской Службе безопасности свой учебник истории после того, как ведомство завело против него уголовные дела.

Мединский: Учебники по истории для 5-9 классов готовы

По его словам, после этого «многое в их жизни изменилось бы к лучшему».

На Украине против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова индицировали уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. В СБУ считают, что в книге сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства, а авторы учебника высказывают поддержку военной операции против Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаУчебникиВладимир Мединский

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