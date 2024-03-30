Мединский: Учебники по истории для 5-9 классов готовы

По его словам, учебные пособия, по сути, готовы, так как они созданы на базе имеющихся учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки самого Мединского.

«Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», — поделился помощник президента.

Мединский указал, что учебники по истории не будут введены одновременно по всей России, их планируют постепенно апробировать в разных регионах. Как отметил глава РВИО, пособия станут «лучшими за последние 30 лет», тем не менее, их будут дорабатывать и после публикации.

