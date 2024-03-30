Мединский: Учебники по истории для 5-9 классов готовы
Учебники по истории для учащихся 5-9 классов готовы, их публикация планируется в текущем году. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в беседе с ТАСС.
По его словам, учебные пособия, по сути, готовы, так как они созданы на базе имеющихся учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки самого Мединского.
«Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», — поделился помощник президента.
Мединский указал, что учебники по истории не будут введены одновременно по всей России, их планируют постепенно апробировать в разных регионах. Как отметил глава РВИО, пособия станут «лучшими за последние 30 лет», тем не менее, их будут дорабатывать и после публикации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике
- Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в Газе
- Мединский: Учебники по истории для 5-9 классов готовы
- СМИ: США и Израиль проведут переговоры по операции в Рафахе
- В России создали систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»
- Бывший чемпион Bellator Минаков победил британца Томпсона в Москве
- Григорий Лепс выпустил новую песню «Мама»
- На Украине сообщили, что Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
- В США заявили о проведении испытательного перехвата баллистической ракеты
- Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ на Белгородском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru