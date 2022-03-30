Мединский заявил, что Киев впервые проявил готовность договариваться с Россией

Украина впервые выразила свою готовность выполнить ряд важнейших условий, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление помощника президента РФ и главы российской делегации Владимира Мединского.

Песков заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле не стали прорывом

По его словам, на переговорах 29 марта украинская сторона впервые зафиксировала в письменном виде свою готовность к выполнению условий.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия
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