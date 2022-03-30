Песков заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле не стали прорывом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто из официальных лиц не называл позитивным прошедший в Турции очередной раунд переговоров российской и украинской делегации, сообщает РИА Новости.
Комментируя встречу в Стамбуле он отметил, что о каком-либо продвижении пока говорить нельзя, так как сторонам предстоит сделать ещё много работы.
По его словам, позитивным фактором можно считать то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и фиксировать на бумаге свои предложения, чего не было ранее.
«Это позитивный фактор. В остальном — пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов», — заключил представитель Кремля.
Он также добавил, что руководитель российской делегации Владимир Мединский уже доложил обо всём президенту РФ Владимиру Путину и позже даст дополнительные разъяснения журналистам.
Ранее Мединский заявил, что российская сторона рассматривает письменные предложения Украины, переданные украинской делегацией, как шаг навстречу, сообщает RT.
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