Мединский выразил готовность вновь поехать на переговоры с представителями Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил готовность вновь возглавить российскую делегацию на переговорах с Украиной в Анкаре, если поступит соответствующее указание. Об этом он заявил корреспонденту Life.ru.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напоминает Ura.ru.

«Дадут поручение — поедем!» – отметил Мединский, комментируя ситуацию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности.

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ФОТО: РИА Новости
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