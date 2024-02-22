СМИ: Запад намерен подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

По данным издания, среди европейской дипломатии участились разговоры о стабилизации конфликта, как оптимальном сценарии для Киева. При этом Запад будет готов предложить Украине гарантии безопасности и путь к членству в ЕС.

Источники газеты также выделяют альтернативный вариант развития событий, который предусматривает увеличение финансовой и военной помощи Киеву. Однако подобная перспектива воспринимается в странах ЕС с большим скепсисом. Кроме того, на Западе есть те, кто заинтересован в возобновлении бизнеса с Россией после заморозки конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности, напоминает «Радиоточка НСН».

