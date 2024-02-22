СМИ: Запад намерен подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
Европейские дипломаты предполагают, что Запад начнет подталкивать Украину к переговорам о заморозке конфликта с Россией уже в этом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, среди европейской дипломатии участились разговоры о стабилизации конфликта, как оптимальном сценарии для Киева. При этом Запад будет готов предложить Украине гарантии безопасности и путь к членству в ЕС.
Источники газеты также выделяют альтернативный вариант развития событий, который предусматривает увеличение финансовой и военной помощи Киеву. Однако подобная перспектива воспринимается в странах ЕС с большим скепсисом. Кроме того, на Западе есть те, кто заинтересован в возобновлении бизнеса с Россией после заморозки конфликта на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности, напоминает «Радиоточка НСН».
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