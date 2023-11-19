В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с аквариумом

Речь идет о сцене, когда Иван Грозный остался один у Шурика. В квартиру заходит жена главного героя Зина - царь решает укрыться за шторой.

В этот момент заметно, что вода в стоящем у балкона аквариуме мутная. При этом она становится почти прозрачной, когда мимо аквариума проходит Зина. Кроме того, в резервуаре появляются водоросли.

В октябре телеканал ТНТ опубликовал первые кадры со съемок ремейка легендарной комедии Гайдая - новогоднего шоу «Иван Васильевич меняет все!» с участием певицы Ольги Бузовой, актера Максима Лагашкина и комиков Тимура Батрутдинова, Демиса Карибидиса и Олега Верещагина, передает «Радиоточка НСН».

