Экс-министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Приказ об этом опубликован на сайте Кремля, передает RT. Помощниками президента стали также Максим Орешкин и Дмитрий Козак. Козак стал заместителем главы администрации главы государства.

В соцсетях получило широкое обсуждение личности нового министра культуры России Ольги Любимовой. В частности, интернет-пользователи обсуждают фото главы Минкульта, на котором она предстает в футболке с нецензурным словом. Согласно неподтвержденной информации, фото было сделано еще 13 лет назад. Представители культуры в эфире НСН прокомментировали матерное слово на футболке Ольги Любимовой.

