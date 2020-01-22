Всплыло фото нового министра культуры Любимовой с матом на футболке
В соцсетях получило широкое обсуждение личности нового министра культуры России Ольги Любимовой.
В частности, интернет-пользователи обсуждают фото главы Минкульта, на котором она предстает в футболке с нецензурным словом.
«Это будет хороший министр», - с иронией написал в соцсетях уральский драматург Николай Коляда. Отметим, что надпись на футболке Любимовой – отсыл к старому интернет-мему, главным героем которого является отшельник Николай Тарасов. На популярном некогда видео выглядывающий из окна мужчина посылает непрошеных гостей в определенном нецензурном направлении.
Напомним, Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года. Его ранее часто критиковали за спонсирование отечественных фильмов, которые проваливались в прокате, отмечает ОТР.
Любимова приходится дочерью ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова. В 2018 года она стала главой департамента кинематографии Минкульта.
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