Всплыло фото нового министра культуры Любимовой с матом на футболке

«Это будет хороший министр», - с иронией написал в соцсетях уральский драматург Николай Коляда. Отметим, что надпись на футболке Любимовой – отсыл к старому интернет-мему, главным героем которого является отшельник Николай Тарасов. На популярном некогда видео выглядывающий из окна мужчина посылает непрошеных гостей в определенном нецензурном направлении.

Напомним, Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года. Его ранее часто критиковали за спонсирование отечественных фильмов, которые проваливались в прокате, отмечает ОТР.

Любимова приходится дочерью ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова. В 2018 года она стала главой департамента кинематографии Минкульта.

