Старое фото нового министра. Как культурное общество отреагировало на надпись с матерком

В соцсетях получило широкое обсуждение личности нового министра культуры России Ольги Любимовой. В частности, интернет-пользователи обсуждают фото главы Минкульта, на котором она предстает в футболке с нецензурным словом. Согласно неподтвержденной информации, фото было сделано еще 13 лет назад.

«Это будет хороший министр», - с иронией написал в соцсетях уральский драматург Николай Коляда. Надпись на футболке Любимовой – отсыл к старому интернет-мему, главным героем которого был отшельник Николай Тарасов. На популярном некогда видео выглядывающий из окна своего дома в глуши мужчина посылает непрошеных гостей в известном направлении.

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман в эфире НСН отреагировал на историю с юмором. Он не увидел в фотографии ничего оскорбительного, посчитав, что фото сделано давно ради шутки.

«Видимо, человек с чувством юмора. Я думаю, если она надела такую майку, то хотела вызвать какую-то улыбку, какие-то эмоции. Бывает, люди надевают майки, где написано "Я могу второй концерт Рахманинова сыграть, а могу и кой-куда послать", то есть примерно то, что у нее на майке. Я думаю, это шутка, ничего неприязненного я не вижу. Ну надел человек майку, прикололся, она же тогда не знала, что она будет министром культуры», - рассмеялся он.

Гораздо более агрессивную позицию высказал по этому поводу музыкальный критик Сергей Соседов. В эфире НСН он обрушился с критикой на прошлых и нынешних руководителей Минкульта, посетовал на низкий уровень культуры в России и призвал немедленно снять Любимову с должности за «несоответствие».