Старое фото нового министра. Как культурное общество отреагировало на надпись с матерком
Представители культуры в эфире НСН прокомментировали матерное слово на футболке Ольги Любимовой.
В соцсетях получило широкое обсуждение личности нового министра культуры России Ольги Любимовой. В частности, интернет-пользователи обсуждают фото главы Минкульта, на котором она предстает в футболке с нецензурным словом. Согласно неподтвержденной информации, фото было сделано еще 13 лет назад.
«Это будет хороший министр», - с иронией написал в соцсетях уральский драматург Николай Коляда. Надпись на футболке Любимовой – отсыл к старому интернет-мему, главным героем которого был отшельник Николай Тарасов. На популярном некогда видео выглядывающий из окна своего дома в глуши мужчина посылает непрошеных гостей в известном направлении.
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман в эфире НСН отреагировал на историю с юмором. Он не увидел в фотографии ничего оскорбительного, посчитав, что фото сделано давно ради шутки.
«Видимо, человек с чувством юмора. Я думаю, если она надела такую майку, то хотела вызвать какую-то улыбку, какие-то эмоции. Бывает, люди надевают майки, где написано "Я могу второй концерт Рахманинова сыграть, а могу и кой-куда послать", то есть примерно то, что у нее на майке. Я думаю, это шутка, ничего неприязненного я не вижу. Ну надел человек майку, прикололся, она же тогда не знала, что она будет министром культуры», - рассмеялся он.
Гораздо более агрессивную позицию высказал по этому поводу музыкальный критик Сергей Соседов. В эфире НСН он обрушился с критикой на прошлых и нынешних руководителей Минкульта, посетовал на низкий уровень культуры в России и призвал немедленно снять Любимову с должности за «несоответствие».
«У меня большой вопрос к министру Мединскому – пусть отчитается о проделанной работе. Что конкретно сделано? Ничего этого мы не слышим. Просто информация о перестановках. Так быть не должно, особенно в российской культуре, которая сейчас переживает очень тяжелые времена. Нет ярких спектаклей, есть какие-то современные пьесы, экспериментальные, но все это отправляет к какому-то низкому вкусу. Много мата на сцене, а теперь еще и мат на майке министра культуры. Это очень печальный тренд. Если она выходит в такой майке в люди, это неприлично. Только потому, это фото обсуждается в интернете, только по единственно этой причине она не имеет права занимать пост министра культуры! Ее должны отстранить от должности немедленно! Такой министр культуры нам не нужен! Если министр культуры не несет культуру даже во внешнем облике, позволяя себе надевать такие майки, этому человеку не место не только в ранге министра, но и в низших должностях этого ведомства! Даже уборщицей в министерстве культуры она не имеет права быть в этой майке! Это нонсенс! Это вопиющий случай, это совершенно ненормально! Мишустин и Путин должны отреагировать на это! Ставить на пост такого человека - это преступление перед культурой!» - возмутился он.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова, напротив, удивилась травле нового министра из-за надписи на майке и других якобы имевших место неоднозначных высказываний. По ее словам, фотография как и цитаты Любимовой, выдернутые из интернета, вполне могут оказаться фэйком.
«Я думаю, истерика связана с тем, что Любимова – молодая красивая женщина. Тут чисто сексистские и мизогинные вещи. Другие люди очень активно осуждают ее как бы православную позицию, она училась в семинарии. Третьи говорят, что это креатура Никиты Михалкова, но мы понимаем, что если бы он мог кого-то назначить министром культуры, он назначил бы в первую очередь себя. Помимо какой-то мерзкой футболки, которая в моем понимании явно фэйк, мне присылают фэйки из ЖЖ, где она якобы поливает грязью митингующих 2010 года, но такое ощущение, что это все слеплено на коленке сегодня под горячую руку», - добавила она.
Арбатова напомнила, что Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года. Его ранее часто критиковали за спонсирование отечественных фильмов, которые проваливались в прокате.
«Я столкнулась с шельмованием Любимовой в своем блоге, его посещают в основном интеллигентные женщины, которые должны в состоянии понять, что в нашей стране министрами культуры были только три женщины. Из них в советское время были только Фурцева и Зуева, не имеющие никакого отношения к культуре, а замечательная Наталья Дементьева, которая пробыла около года, просто была из питерской команды Путина. В этом смысле Любимова первый человек, который генетически предрасположен к тому, чтобы руководить культурой. Ее предки высоко культурные интеллигентные и известные в обществе люди. Это такой своеобразный селекционный подарок нашему министерству культуры, которым руководил Бог знает кто. Только Швыдкой и Сидоров имели отношение к культуре. Все остальные были ниоткуда, их бросали с химии на войну, из сельского хозяйства в ЖКХ, а потом на культуру. Я не знаю Ольгу Любимову, я знаю, что она была первым человеком, кто начал публиковать бюджеты субсидирования нашего российского кино и показывать, кто пан, а кто пропал. История с кинопроектом про Крымский мост, куда вкачали 100 миллионов рублей, провалилась. Это мы узнали благодаря Любимовой, которая вывела всех на чистую воду. Это очень достойное поведение. Кто-то написал, что лучшее, что после себя оставил Мединский – это Ольга Любимова. И я надеюсь, что это так и будет. Я очень рада, что культурная непрерывность в этой семье продолжается и, надеюсь, будет продолжаться и далее», - заявила она.
Ольга Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Отец — ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов. Окончила журфак МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ). В 2015 году работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры России. С 2016 года — заместитель директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». 18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии.
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