Делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления после встречи с главой Турции Рэджепом Эрдоганом.

МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле

По словам Зеленского, он направляет переговорщиков в Стамбул из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану и из стрмления достичь первых шагов к деэскалации. Он отметил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.

Зеленский добавил, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению конфликта, то Украина будет добиваться введения жестких санкций против Москвы.

Ожидается, что прямая встреча российской и украинской делегаций пройдет сегодня в Стамбуле.





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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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