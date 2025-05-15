Делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров
Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления после встречи с главой Турции Рэджепом Эрдоганом.
По словам Зеленского, он направляет переговорщиков в Стамбул из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану и из стрмления достичь первых шагов к деэскалации. Он отметил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.
Зеленский добавил, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению конфликта, то Украина будет добиваться введения жестких санкций против Москвы.
Ожидается, что прямая встреча российской и украинской делегаций пройдет сегодня в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru