Делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

По словам Зеленского, он направляет переговорщиков в Стамбул из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану и из стрмления достичь первых шагов к деэскалации. Он отметил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.

Зеленский добавил, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению конфликта, то Украина будет добиваться введения жестких санкций против Москвы.

Ожидается, что прямая встреча российской и украинской делегаций пройдет сегодня в Стамбуле.















