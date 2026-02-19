Песков заявил, что время Каллас не стало «золотым веком» дипломатии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что период пребывания Каи Каллас на посту главы дипломатии Евросоюза нельзя считать «золотым веком» для европейской дипломатии. Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать недавние высказывания Каллас.

По словам Пескова, оценка деятельности главы евродипломатии не позволяет говорить о качественном дипломатическом прорыве на европейском континенте.