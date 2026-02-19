Песков заявил, что время Каллас не стало «золотым веком» дипломатии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что период пребывания Каи Каллас на посту главы дипломатии Евросоюза нельзя считать «золотым веком» для европейской дипломатии. Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать недавние высказывания Каллас.
По словам Пескова, оценка деятельности главы евродипломатии не позволяет говорить о качественном дипломатическом прорыве на европейском континенте.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что Европа должна заранее определить ключевые требования к России до начала возможных мирных переговоров. Она сообщила, что предложила государствам — членам Евросоюза подготовить конкретный мандат с перечнем условий, которые, по ее мнению, должны быть предъявлены Москве независимо от формата переговоров.
Кроме того, Каллас привела эстонскую пословицу, смысл которой сводится к тому, что завышенные требования позволяют добиться хотя бы минимального результата, тогда как отказ от требований может привести к потерям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экс-принцу Эндрю может грозить тюрьма по делу Эпштейна
- Концертный директор Кадышевой объявил об уходе
- Врач назвала головные боли в затылке возможным признаком риска инсульта
- Россиян предупредили о схеме «брачных аферистов» с продажей жилья
- «Раньше смеялись!»: Почему россияне переходят на безалкогольное вино и коктейли
- Демографическое меню: Как государство поможет отцам-студентам
- Трамп продлил на год санкции США против России
- Цена нефти марки Brent превысила $72 впервые с конца июля
- «Он не старый пень!»: Критик Соседов защитил Шамана, облизавшего лед Байкала
- Верховный суд напомнил о компенсациях за плохие коммунальные услуги