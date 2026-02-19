Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Московский городской суд признал законным прекращение административного дела об ограничении голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ранее в Таганский районный суд Москвы поступил иск Константина Ларионова, который заявил, что представляет интересы более 100 человек. Он просил признать незаконным решение об ограничении звонков. Суд первой инстанции прекратил производство, указав, что заявитель не вправе обращаться в суд в защиту владельцев мессенджеров.