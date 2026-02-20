Эксперт: Учения России, КНР и Ирана в Оманском заливе являются намеком США

Стартовавшие военно-морские учения в районе иранского порта Бендер-Аббас в Оманском заливе, в которых принимают участие Россия, Иран и Китай, являются намеком США на фоне давления Вашингтона на Иран, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Владимира Сажина.

СМИ: Крупномасштабное нападение на Иран неизбежно

При этом, по его словам, вопрос о военных маневрах был решен задолго до протестов в Иране в январе 2026 года. «Однако, если взгляд бросить на сегодняшнюю ситуацию, то получается, что действительно на фоне напряженности в Иране и вокруг Ирана», - указал эксперт.

Ранее стало известно, что США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияКитайИранРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры