Эксперт: Учения России, КНР и Ирана в Оманском заливе являются намеком США
Стартовавшие военно-морские учения в районе иранского порта Бендер-Аббас в Оманском заливе, в которых принимают участие Россия, Иран и Китай, являются намеком США на фоне давления Вашингтона на Иран, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Владимира Сажина.
При этом, по его словам, вопрос о военных маневрах был решен задолго до протестов в Иране в январе 2026 года. «Однако, если взгляд бросить на сегодняшнюю ситуацию, то получается, что действительно на фоне напряженности в Иране и вокруг Ирана», - указал эксперт.
Ранее стало известно, что США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Эксперт: Учения России, КНР и Ирана в Оманском заливе являются намеком США
- Трамп хочет увидеть Россию и Китай в «Совете мира»
- Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
- Медведев заявил, что кадровый коллапс в России не наступил
- В Польше подписан закон о прекращении помощи украинским беженцам
- Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма
- Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
- Казахстан и еще четыре страны направить отправить войска в Газу
- В Калуге умер исследователь наследия Циолковского Владимир Лыткин
- Песков заявил, что время Каллас не стало «золотым веком» дипломатии