Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма
Коллеги актера Кузьмы Сапрыкина по фильму «Ангел» заявили, что он приехал на съемочную площадку в Минской области в состоянии алкогольного опьянения и сорвал работу группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения артиста.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в августе прошлого года. Участники съемок утверждают, что актер вел себя агрессивно, допускал оскорбления в адрес членов команды, путал текст и не смог отработать запланированные сцены, из-за чего их пришлось перенести.
В распоряжении агентства также оказались видеозаписи со съемочной площадки.
На них, как утверждается, Сапрыкин громко использует нецензурную лексику, вступает в конфликт с одним из членов группы и ведет себя неустойчиво, передает «Радиоточка НСН».
