Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма

Коллеги актера Кузьмы Сапрыкина по фильму «Ангел» заявили, что он приехал на съемочную площадку в Минской области в состоянии алкогольного опьянения и сорвал работу группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения артиста.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в августе прошлого года. Участники съемок утверждают, что актер вел себя агрессивно, допускал оскорбления в адрес членов команды, путал текст и не смог отработать запланированные сцены, из-за чего их пришлось перенести.

СМИ: Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил дебош в столичном баре

В распоряжении агентства также оказались видеозаписи со съемочной площадки.

На них, как утверждается, Сапрыкин громко использует нецензурную лексику, вступает в конфликт с одним из членов группы и ведет себя неустойчиво, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Соколов Роман
ТЕГИ:СъемкиДебошАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры