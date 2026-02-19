Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма

Коллеги актера Кузьмы Сапрыкина по фильму «Ангел» заявили, что он приехал на съемочную площадку в Минской области в состоянии алкогольного опьянения и сорвал работу группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения артиста.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в августе прошлого года. Участники съемок утверждают, что актер вел себя агрессивно, допускал оскорбления в адрес членов команды, путал текст и не смог отработать запланированные сцены, из-за чего их пришлось перенести.