В Польше подписан закон о прекращении помощи украинским беженцам
Польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев из Украины, сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич.
Согласно документу, украинские граждане лишаются доступа к бесплатным медицинским услугам и льгот на оплату жилья. Под исключения попадают получившие ранения военные ВСУ, которые проходят лечение в Польше.
При этом для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено обратиться для получения вида на жительство, который будет действовать в течение трех лет.
Уже многие годы Польша решает миграционный вопрос, отчитываясь, сколько украинских беженцев она у себя приняла. Правда, с приходом к власти нового президента положение украинцев в Польше ухудшилось, они стали получать гораздо меньше поддержки. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.
