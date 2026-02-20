Медведев заявил, что кадровый коллапс в России не наступил
Несмотря на определенный отток россиян после начала специальной военной операции, кадровый коллапс в России не наступил, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, в стране все работает. Так политик ответил на вопрос, как он оценивает остроту кадрового кризиса и закончилась ли «откачка мозгов». Слухи о кризисе с кадрами он назвал преувеличенными. При этом Медведев указал, что после начала спецоперации произошел определенный отток кадров, но не рабочих рук, а лишь отдельных категорий.
«Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», - заявил зампред. Отмечается, что оборонно-промышленный комплекс РФ выдержал проверку на прочность, а также занял позицию самого мощного ВПК в мире.
