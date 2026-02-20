Медведев заявил, что кадровый коллапс в России не наступил

По его словам, в стране все работает. Так политик ответил на вопрос, как он оценивает остроту кадрового кризиса и закончилась ли «откачка мозгов». Слухи о кризисе с кадрами он назвал преувеличенными. При этом Медведев указал, что после начала спецоперации произошел определенный отток кадров, но не рабочих рук, а лишь отдельных категорий.

«Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», - заявил зампред. Отмечается, что оборонно-промышленный комплекс РФ выдержал проверку на прочность, а также занял позицию самого мощного ВПК в мире.

Ранее российская исполнительница Алла Пугачева впервые рассказала об обстоятельствах своего отъезда из РФ в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

