В Калуге умер исследователь наследия Циолковского Владимир Лыткин
В Калуге скончался ученый-космист, доктор философских наук Владимир Лыткин. О его смерти сообщило министерство образования и науки Калужской области.
В ведомстве отметили, что Лыткин возглавлял кафедру философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского и на протяжении многих лет занимался изучением истории философии и космонавтики. Особое внимание он уделял научному и философскому наследию Константина Циолковского.
Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского и связал с этим вузом свою профессиональную деятельность. Он активно занимался просветительской работой и поддержкой молодых исследователей.
Ученый входил в комиссию по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН, был одним из организаторов международных научных чтений памяти ученого, а также конференции «У истоков российской государственности». В министерстве сообщили, что за годы работы Лыткин опубликовал более 100 научных трудов, в том числе в зарубежных изданиях, и его достижения были отмечены на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
