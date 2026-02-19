В Калуге умер исследователь наследия Циолковского Владимир Лыткин

Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского и связал с этим вузом свою профессиональную деятельность. Он активно занимался просветительской работой и поддержкой молодых исследователей.

Ученый входил в комиссию по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН, был одним из организаторов международных научных чтений памяти ученого, а также конференции «У истоков российской государственности». В министерстве сообщили, что за годы работы Лыткин опубликовал более 100 научных трудов, в том числе в зарубежных изданиях, и его достижения были отмечены на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

