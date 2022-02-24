Матвиенко жестко ответила противникам демилитаризации Украины

Россияне, которые выступают против специальной операции по демилитаризации Украины, не думают о безопасности своей страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

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«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, важной на мировой арене», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что таким людям стоит подумать о том, что кто-то может «покуситься» на российские месторождения нефти и газа, на мирную жизнь россиян.

Ранее многие деятели культуры в своих социальных сетях высказались против ввода российских войск на Украину. Среди них Валерий Меладзе, Иван Ургант, Максим Галкин, Лия Ахеджакова и другие.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВойнаВалентина Матвиенко
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