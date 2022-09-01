Матвиенко заявила о достаточности ресурсов для завершения спецоперации

По ее словам, речь идет не только о материальных, но и интеллектуальных и моральных ресурсах. Законодатель сообщила, что спустя шесть месяцев после начала спецоперации «видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО». Матвиенко подчеркнула, что от исхода операции зависит не только существование РФ как целостного и суверенного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения.

Ранее спикер Совфеда заявила, что Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинцев. По этой причине Москва обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность.

